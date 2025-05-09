О боевом пути своего прадедушки Алексея Никитовича Зададаева рассказывает инспектор ПДН МО МВД России «Торжокский» младший лейтенант полиции Екатерина Волкова

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Эти слова известной песни из кинофильма «Офицеры» как нельзя лучше говорят о том, что каждая семья в нашей стране прошла через горнило страшной Великой Отечественной войны… Есть такой герой и в семье инспектора ПДН МО МВД России «Торжокский» младшего лейтенанта полиции Екатерины Волковой.