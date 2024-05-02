«Считаем приговор несправедливым и слишком жестоким»: питерский юрист Сорокин — о реальном сроке для 16-летней воспитанницы омского детдома, которая устроила там дедовщину.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Считаем приговор несправедливым и слишком жестоким»: питерский юрист Сорокин — о реальном сроке для 16-летней воспитанницы омского детдома, которая устроила там дедовщину.