В Севастополе вырос объем выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека»

По итогам одиннадцати месяцев этого года объем выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» в Южном федеральном округе (ЮФО) снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,8 млрд рублей.