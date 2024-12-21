В Севастополе вырос объем выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека»

По итогам одиннадцати месяцев этого года объем выдачи кредитов по госпрограмме «Семейная ипотека» в Южном федеральном округе (ЮФО) снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,8 млрд рублей.
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