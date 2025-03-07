Гений про злодейства Вот эти западные деятели совместно с американскими военными как начнут свои военные учения, так люди, бедные, уже не знают, куда бежать! Нет, хотят-то американские военные, как лучше, это понятно, а вот получается у них, как всегда.
Ошибка в Южной Корее
Комментарии
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bobmihal Krylov
Это провокаторы! Сейчас по своим долбанули! Завтра по КНДР и скажут сбой!
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7 час.
Сергей 166
Ли Си Цин и Си Ни Цин там случайно не были в командировке?
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6 час.
Таша Буянова
Сейчас там у власти в "президентах" какой-то ЧХВЕ МОК)))Бывший министр финансов.Короче,совсем без президента)))Один в тюрьме сидит,премьера просто отстранили.Ждут указаний Трампа)))А них президенты меняются чуть ли не раз в 2 года.Но жить там можно)))
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5 час.
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