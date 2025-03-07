Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Зато  Депардьё, уклонившемуся  от  налогов во Франции, торжественно  дали паспорт  РФ  и две квартиры. Причём  в  то ..."Путину напишу, а...
  • Boris Borisov
    Паскуды из госдумы , вам совесть не жмёт ? Впрочем депутат госдумы и Совесть никогда не встречаются !"Путину напишу, а...
  • Владимир Алтайцев
    Да  ясно, чего  хотят  чинуши  в  ФМЦ  - денег. Они за  них  и очко подставят, суки."Путину напишу, а...

Ошибка в Южной Корее

Ошибка в Южной Корее

Гений про злодейства Вот эти западные деятели совместно с американскими военными как начнут свои военные учения, так люди, бедные, уже не знают, куда бежать! Нет, хотят-то американские военные, как лучше, это понятно, а вот получается у них, как всегда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
bobmihal Krylov
Это провокаторы! Сейчас по своим долбанули! Завтра по КНДР и скажут сбой!
Ответить
7 час.
Сергей 166
Ли Си Цин и Си Ни Цин там случайно не были в командировке?
Ответить
6 час.
Таша Буянова
Сейчас там у власти в &quot;президентах&quot; какой-то ЧХВЕ МОК)))Бывший министр финансов.Короче,совсем без президента)))Один в тюрьме сидит,премьера просто отстранили.Ждут указаний Трампа)))А них президенты меняются чуть ли не раз в 2 года.Но жить там можно)))
Ответить
5 час.
наверх