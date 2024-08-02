В Гонконге запретили кормить диких голубей

Власти Гонконга приняли решение о запрете кормления диких голубей жителями города. Для тех, кто будет нарушать это предписание, предусмотрены штрафы или уголовное преследование, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга.
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