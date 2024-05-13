В Госдуме сообщили о задачах нового Правительства

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что новому Правительству России предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнедеятельности, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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