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The Moscow Post

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В Госдуме сообщили о задачах нового Правительства

В Госдуме сообщили о задачах нового Правительства

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет заявил, что новому Правительству России предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнедеятельности, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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