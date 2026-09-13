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День в истории: 13 сентября 1812 года состоялся военный совет в Филях

День в истории: 13 сентября 1812 года состоялся военный совет в Филях

13 сентября 1812 года, или 1 сентября по старому стилю, в подмосковной деревне Фили прошел военный совет под председательством главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова.

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