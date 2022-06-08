ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

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Свежие комментарии

  • виктор илюшин
    еврейский юморПросто так)
  • Наталья Давыдова
    Спасибо,насмеялась от души))))))))))))))Просто так)
  • Я Елена
    Моя бабушка в своё время пошла дальше: она говорила, что наши в космос не летали😜Космический полет...

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