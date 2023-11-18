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Живая Кубань

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В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку

В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку

В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в рекуСотрудники МЧС Адыгеи сегодня продолжили поиски 10-летнего ребенка, пропавшего пять дней назад после падения в реку Белую автомобиля с людьми.

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