В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку

В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в рекуСотрудники МЧС Адыгеи сегодня продолжили поиски 10-летнего ребенка, пропавшего пять дней назад после падения в реку Белую автомобиля с людьми.
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