В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку

В Адыгее уже пятые сутки ищут 10-летнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в рекуСотрудники МЧС Адыгеи сегодня продолжили поиски 10-летнего ребенка, пропавшего пять дней назад после падения в реку Белую автомобиля с людьми.