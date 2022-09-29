Страна и люди

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Иран и курдский платок

Иран и курдский платок

Массовые протесты 17 сентября в Иране начались массовые протесты, которые грозят впервые за многие годы перерасти в нечто большее, чем очередной всплеск недовольства, вызванный традиционными для Ирана экономическими и политическими причинами.

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