Карл III обсудит с техногигантами риски безопасности технологий

Король Великобритании Карл III выражает обеспокоенность рисками безопасности технологий на встрече с главами Nvidia, Google DeepMind, OpenAI и Anthropic.
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