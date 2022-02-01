Показываем загрузку огромного плавдока в Красноярске в коротком видео

Многие красноярцы видели огромный док, который стоит около домов «Южного берега». Работает он круглый год, принимая суда на ремонт — жители ближайших домов регулярно слышат команды экипажа, который координирует работу многотонного сооружения.
Многие красноярцы видели огромный док, который стоит около домов «Южного берега». Работает он круглый год, принимая суда на ремонт — жители ближайших домов регулярно слышат команды экипажа, который координирует работу многотонного сооружения.
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