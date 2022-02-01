НГС - Красноярск

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Показываем загрузку огромного плавдока в Красноярске в коротком видео

Показываем загрузку огромного плавдока в Красноярске в коротком видео

Многие красноярцы видели огромный док, который стоит около домов «Южного берега». Работает он круглый год, принимая суда на ремонт — жители ближайших домов регулярно слышат команды экипажа, который координирует работу многотонного сооружения.

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