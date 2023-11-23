Дантист поделился советом по идеальной чистке зубов перед сном

Стоматологи утверждают, что вечерняя процедура ухода за полостью рта очень важна. Если зубы правильно почистить перед сном, утром будут вполне приятные ощущения настолько, что можно будет комфортно позавтракать, а уже потом выполнить утренние процедуры по уходу за зубами и полостью рта.