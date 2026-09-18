101-летний ветеран Тафкил Валиев пришел на выборы в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Тафкил Валиев сегодня сам пришел на избирательный участок №630 в деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района, чтобы принять участие в выборах.