101-летний ветеран Тафкил Валиев пришел на выборы в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Тафкил Валиев сегодня сам пришел на избирательный участок №630 в деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района, чтобы принять участие в выборах.
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