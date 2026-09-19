Явка на выборах в Госдуму в Москве и Ульяновской области к 15:00

По данным участковых избирательных комиссий, к 15:00 (14:00 мск) на сентябрьских выборах участие в голосовании приняли 375 319 избирателей Ульяновской области, что составляет 40,92% от общего числа зарегистрированных избирателей региона.
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