В Приморье появились лжеврачи, обманывающие людей на деньги

В Приморском крае появились лжеврачи, обманывающие людей на деньги. О новом способе мошенничества, распространяющемся в регионе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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