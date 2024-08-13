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Старт музыкального фестиваля Новая волна 22 августа 2024

Старт музыкального фестиваля Новая волна 22 августа 2024

Фестиваль «Новая волна»-2024 в Сочи стартует 22 августа. Начало фестиваля ознаменуется гала-концертом, который даст старт конкурсной программе и станет первым в череде увлекательных мероприятий с участием ведущих российских артистов.

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