Захарова с иронией прокомментировала рекордный госдолг США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отозвалась о новости касательно рекордного госдолга США, отметив, что это точно можно считать реальным показателем «исключительности» Штатов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отозвалась о новости касательно рекордного госдолга США, отметив, что это точно можно считать реальным показателем «исключительности» Штатов.
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