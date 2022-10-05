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Захарова с иронией прокомментировала рекордный госдолг США

Захарова с иронией прокомментировала рекордный госдолг США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отозвалась о новости касательно рекордного госдолга США, отметив, что это точно можно считать реальным показателем «исключительности» Штатов.

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