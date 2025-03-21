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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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25 очков Ламело Болла хватило для победы «Шарлотт» над «Нью-Йорком»

Болл провел на площадке 28 минут и набрал 25 очков (10 из 23 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 5 подборов и 8 передач при 2 потерях.

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