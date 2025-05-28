Учебник истории для школ Молдовы, который оправдывает преступления виновного в гибели сотен тысяч людей румынского диктатора Иона Антонеску, написан по заказу западных покровителей президента Майи Санду и её партии "Действие и солидарность" (PAS).
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