РБК назвал имена новых героев проекта «РБК Визионеры»

«РБК Визионеры» — не рейтинг и не премия, это библиотека людей, идей и проектов. Тех героев из лайфстаил-индустрий, кто не просто смотрит, но видит: привычные вещи с новых ракурсов, идеи и возможности для их воплощения.
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