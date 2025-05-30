РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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РБК назвал имена новых героев проекта «РБК Визионеры»

РБК назвал имена новых героев проекта «РБК Визионеры»

«РБК Визионеры» — не рейтинг и не премия, это библиотека людей, идей и проектов. Тех героев из лайфстаил-индустрий, кто не просто смотрит, но видит: привычные вещи с новых ракурсов, идеи и возможности для их воплощения.

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