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В России обвинили Запад и Украину в открытом шантаже стран Африки

В России обвинили Запад и Украину в открытом шантаже стран Африки

Директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что представители стран Запада и Украины в попытках противодействовать влиянию России в странах Африки не брезгуют даже открытым шантажом африканцев.

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