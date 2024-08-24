Кесслер выиграла турнир в Кливленде. До этой недели у нее была одна победа на уровне WTA

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98-я ракетка мира Маккартни Кесслер выиграла первый титул в основном туре. В финале турнира категории WTA 250 в Кливленде она победила №23 Беатрис Хаддад Майю – 1:6, 6:1, 7:5.