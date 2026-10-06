Калугин: ни один из целевых показателей «Маршрута Трампа» так и не обнародовали

Проект «Маршрут Трампа» между Арменией и Азербайджаном пока вызвал больше вопросов, чем получено ответов, так как его детали до сих пор не обнародованы.
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