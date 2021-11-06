Экономические преступления – это имущественные правонарушения, в результате которых физические или юридические лица становятся жертвами совершения уголовных преступлений, таких как кража, мошенничество и преступления, связанные с мошенничеством.
Экономические преступления – это имущественные правонарушения, в результате которых физические или юридические лица становятся жертвами совершения уголовных преступлений, таких как кража, мошенничество и преступления, связанные с мошенничеством.
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