Мир кулинарии

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Экономические преступления

Экономические преступления

Экономические преступления – это имущественные правонарушения, в результате которых физические или юридические лица становятся жертвами совершения уголовных преступлений, таких как кража, мошенничество и преступления, связанные с мошенничеством.

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