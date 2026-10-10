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Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов

Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов

Самым выгодным оказался Motorola Moto G100s за $130 Бенчмарк AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности.

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