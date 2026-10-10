Motorola обошла Xiaomi и OnePlus: в AnTuTu назвал самые выгодные бюджетные смартфоны — ценой до 225 долларов

Самым выгодным оказался Motorola Moto G100s за $130 Бенчмарк AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым