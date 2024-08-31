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Царьград

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Дуров дал признание: Работал с контрразведкой Франции

Дуров дал признание: Работал с контрразведкой Франции

Основатель Telegram признался, что до визита во Францию, в Дубае, встречался с французскими контрразведчиками.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Работать на Родину это одно.а быть предателем совсем другое.он выбор сделал
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