Авдия ощущает себя беспомощным против Йокича: «Каждый раз, когда я на него переключаюсь, думаю: «И что мне, блин, делать?»

Форвард « Портленда » Дени Авдия стал гостем подкаста форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина . В какой-то момент Грин попросил Авдию назвать самого сложного игрока, против которого ему когда-либо приходилось защищаться.
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