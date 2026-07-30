"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

Андрей М

Во блин! Неужели только я один вижу , что статейка то с душком? То, что в Москве таксисты, причем местные, деньги драли еще со времен товарища Сталина, надеюсь это не является новостью? Но когда помощь банде из якобы южных работников оказывает мент с фамилией Араик Чивчян и Гамзы Исмаилов, то тут все встало на свои места! Я бы поверил в банду, если бы менты были Иванов или Сидоров... А когда еще и об осужденных таксистах речь пошла... Странно но данного факта на сайте Следкома не зафиксировано! Читателям самим решать верить в подобные россказни или все-таки мозги включить!