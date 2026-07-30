Русский Колоколъ В аэропорту Шереметьево несколько лет работал отлаженный конвейер по обиранию пассажиров: таксисты завышали цены в разы, "попрошайки" выманивали деньги душещипательными историями, а "спортсмены" решали вопросы силой.
"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку
Комментарии
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Андрей М
Во блин! Неужели только я один вижу , что статейка то с душком? То, что в Москве таксисты, причем местные, деньги драли еще со времен товарища Сталина, надеюсь это не является новостью? Но когда помощь банде из якобы южных работников оказывает мент с фамилией Араик Чивчян и Гамзы Исмаилов, то тут все встало на свои места! Я бы поверил в банду, если бы менты были Иванов или Сидоров... А когда еще и об осужденных таксистах речь пошла... Странно но данного факта на сайте Следкома не зафиксировано! Читателям самим решать верить в подобные россказни или все-таки мозги включить!
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1 м.
Gennady Sokolovsky
УБЕРИТЕ НАХЕР это шакальё и ишачье отродье из страны! Запрет НАВЕЧНО "таксовать".
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1 м.
CM
C Major
с советских времен аэропорты и вокзалы были под контролем криминала.Помнятся времена "подснежников",когда весной оттаивали трупы тех,кого не довезли до города..Ну,а информацию о тех,кто ,откуда и куда летит просто так из интернета не вытащишь, крыша протекает..
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1 м.
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