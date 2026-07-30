ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 714 подписчиков

"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

"60 тысяч до Павелецкого": приезжие таксисты в Шереметьево обдирали защитников Родины как липку

Русский Колоколъ В аэропорту Шереметьево несколько лет работал отлаженный конвейер по обиранию пассажиров: таксисты завышали цены в разы, "попрошайки" выманивали деньги душещипательными историями, а "спортсмены" решали вопросы силой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей М
Во блин! Неужели только я один вижу , что статейка то с душком? То, что в Москве таксисты, причем местные, деньги драли еще со времен товарища Сталина, надеюсь это не является новостью? Но когда помощь банде из якобы южных работников оказывает мент с фамилией Араик Чивчян и  Гамзы Исмаилов, то тут все встало на свои места! Я бы поверил в банду, если бы менты были Иванов или Сидоров...  А когда еще и об осужденных таксистах речь пошла... Странно но данного факта на сайте Следкома не зафиксировано! Читателям самим решать верить в подобные россказни или все-таки мозги включить!
Ответить
1 м.
Gennady Sokolovsky
УБЕРИТЕ НАХЕР это шакальё и ишачье отродье из страны! Запрет НАВЕЧНО &quot;таксовать&quot;.
Ответить
1 м.
CM
C Major
с советских времен аэропорты и вокзалы были под контролем криминала.Помнятся времена &quot;подснежников&quot;,когда весной оттаивали трупы тех,кого не довезли до города..Ну,а информацию о тех,кто ,откуда и куда летит просто так из интернета не вытащишь, крыша протекает..
Ответить
1 м.