В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

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magdoc21

То как великие державы спокойно смотрят на варварство турецкого Азербайджана выдавливающего мирное население из их древнеармянского Арцаха - уму не постижимо. Выход Армении из ОДКБ - это и смерть для предателя - пашиняна, который должен понимать, что только Россия для Армении является братской страной- спасительницей. Не думаю, что он самоубийца, но вместо того, чтобы просить и благодарить Россию в этой сложной ситуации с СВО на Украине, он ведёт себя либо как турецко-англосакский шпион, либо как больной человек. Но и флюгер батька Лукашенко не имеет права так разговаривать с Арменией в лице, какого никакого премьера, и свои меркантильные интересы и любовь к квази-Азербайджану заткнуть себе в задницу. Даже наш Путин не позволяет так разговаривать со своими союзниками по ОДКБ. Господа пашинян и лукашенко слушайтесь нашего Путина и всё будет хорошо. Конечно же безоружных гражданских лиц в 21 веке превращать жалостливо в беженцев как после геноцида - позор для современного мира и держав, претендующих на его полюсы. И если России защитить простых людей, мирно живущих в своих домах и на своей земле, это сделать, в настоящее время, сложно, пусть ей вместе с ОДКБ помогают США и Европа и защитят Арцах, а не морочат голову мировой общественности и нищей Армении, выдавливая ОДКБ из Армении. А помогать беженцам покинуть свои отчие дома и принимать беженцев, это значит поощрять и помогать агрессивным действиям дикого Азербайджана и фашистов-пантюркистов уже и в 21 веке. Конечно же правитель должен быть образован и отлично разбираться в геополитике, в отличие от современных царьков типа Пашиняна в квази -республиках без суверенитета и независимости, оставшихся после разрезания многонациональной России. Я не утверждаю, что самодержавие в том виде, которое было в Российской Империи было идеально и подходило как форма правления такой многонациональной страной. Но то, что сделали большевики с инородным для России царём, зверски убив семью последнего царя, включая невинных детей, это бандитизм. Это какая кровь безбожника текла в жилах образованного бандита ленина, что он так ненавидел свою Родину, желал поражения ей в Первой мировой войне и культивировал кровную месть диких тюрков за казнённого брата. А после Второй мировой войны, которой бы не было, если бы Россия вышла победителем в Первой мировой войне, Россию собирались окончательно раздербанить , если бы, прежде всего, не самоотверженность и героизм народов многонациональной России, и не тиран Сталин с его методами правления. Разве это не большевики заложили бомбу, которая сейчас взрывается. Разве это не БОЛЬШЕВИЦКАЯ РОССИЯ ОТДАЛА лучшие земли и города Украине и , созданному ими, квази -Азербайджану и квази - Узбекистану и другим, искусственно нарезанным квази-республикам, вскормила в них местных националистов.!?! А теперь мы пытаемся вернуть, ещё оставшимися ещё силами эти подарки у местных укро-нацистов, разбогатевших, за счёт подаренных территорий и покровительства своих партийцев-большевиков. А требование к нищим Армении или Таджикистану, не обладающим современной армией и ресурсами, сделать это самостоятельно без помощи России или другой державы и вернуть свои земли и народы и отвоевать у разбогатевших, благодаря большевицкому переделу единой страны, Азербайджана или Узбекистана, за которыми стоит хитрая и мощная Турция – звучит, по меньшей мере кощунственно и самоубийственно для них. Отсюда и обиды к России, которая при господстве большевиков, лишила их территорий и людей, и пока у неё сил хватило , в настоящее время, помогла пока только Южной Осетии и Абхазии. Но вместе с тем армяне, таджики и другие, обделённые бандитами-большевиками в угоду их геополитических интересов, народы, не должны путать большевицкий СССР , для которого они были неугодными, так как не поддерживали их власть и развал России, чем и пользуются предатели-русофобы и враги англо-саксы, с Матушкой Россией, которая единственная держава, которая всегда им поможет, не смотря на свои трудности в борьбе с укро - нацистами и преодолением того наследия, которое оставили бандиты-большевики. А пришедшие к власти в этих "независимых" квази -республиках пашиняны, зеленские, саакашвили и им подобные пытаются навязать своим народам русофобию и преследуют свои меркантильные интересы. А англо-саксы, мечтающие окончательно развалить нашу многонациональную страну, им всячески помогают. И пашиняны и ему подобные должны понимать , что несмотря, то, что это большевицкая Россия отдала Арцах, Нахичевань , созданному ими тюркскому Азербайджану в угоду Турции через голову Армении, и не проводить русофобскую политику в отношении нынешней России, которая единственная придёт на выручку и спасение армянского этноса в окружении Турции, Азербайджана и Ирана, как это сделал Великий А.С. Грибоедов, пожертвовав своей жизнью.