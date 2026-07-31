Авиамодельный бой, футбол и полумарафон: Верхневолжье ждёт насыщенные спортивные выходные

Спортивные выходные в Тверской области: авиамодельный «воздушный бой», футбол и полумарафон. С 1 по 2 августа Тверская область станет площадкой для сразу нескольких крупных спортивных событий — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
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