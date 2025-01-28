Мизулина осудила депутатов Госдумы за обсуждение песни «Сигма бой»

Новости внутренней и внешней политики в России

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила в Telegram депутатов Госдумы за дискуссии по поводу популярной песни «Сигма бой» в исполнении 12-летней Анны-Марии Янковской и 11-летней Светланы Чертищевой, известной как Света Betsy.