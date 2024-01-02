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Тренер СКА Ротенберг заявил, что ФХР дружит с IIHF

Тренер СКА Ротенберг заявил, что ФХР дружит с IIHF

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, который заявил, что на сегодняшний момент дружеские отношения между организациями отсутствуют и будут возможны только в том случае, если российская сторона будет уважать правила.

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