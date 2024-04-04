Собянин: Проект «Активный гражданин» собрал 250 миллионов мнений

С помощью портала были выбраны названия для 50 новых улиц и бульваров Москвы Согласно сообщению, размещенному на веб-ресурсе мэра Москвы Сергея Собянина, на интернет-портале «Активный гражданин» набрано свыше 250 миллионов отзывов.