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"Ничего не меняется": Ратибор прокомментировал переход бойцов ЧВК "Вагнер" в "Ахмат"

"Ничего не меняется": Ратибор прокомментировал переход бойцов ЧВК "Вагнер" в "Ахмат"

Один из командиров ЧВК "Вагнер" прокомментировал присоединение к спецназу "Ахмат"В Минувшую субботу глава Чечни Разман Кадыров рассказал о переходе 3 тысяч бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" в состав спецназа "Ахмат".

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