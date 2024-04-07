"Ничего не меняется": Ратибор прокомментировал переход бойцов ЧВК "Вагнер" в "Ахмат"

Один из командиров ЧВК "Вагнер" прокомментировал присоединение к спецназу "Ахмат"В Минувшую субботу глава Чечни Разман Кадыров рассказал о переходе 3 тысяч бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" в состав спецназа "Ахмат".
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