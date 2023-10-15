Посол РФ Бурмистров предупреждает о возросшем риске ядерного конфликта на Корейском полуострове

Выступления официальных лиц КНДР, посвященные гипотетическому "ядерному конфликту", "ярко иллюстрируют резко возросшие риски" ядерного конфликта, заявил посол РФ в КНДР Олег Бурмистров в интервью РИА Новости.
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