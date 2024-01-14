Tesla и Volvo Car приостановят производство в Европе из-за кризиса судоходства в Красном море

Автопроизводители - американская Tesla и принадлежащая китайской Geely Volvo Car - заявили, что частично приостанавливают производство в Европе из-за нехватки компонентов, вызванной атаками на судоходство в Красном море.
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