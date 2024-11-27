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Инспектор перечислил восемь изменений в машине, за которые не накажут

Инспектор перечислил восемь изменений в машине, за которые не накажут

В ГАИ перечислили изменения в конструкции авто, из-за которых у владельца не будет проблем с закономКорреспонденты "Naavtotrasse" пообщались с представителем государственной автомобильной инспекции (ГАИ) на предмет возможных штрафов за внесение изменений в конструкцию машины.

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