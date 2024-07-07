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    Так  для неё это обычное дело - глупости писать.Остров с 1 женщин...
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Остров с 1 женщиной и 100 мужчинами, или остров с 100 женщинами и 1 мужчиной?

Остров с 1 женщиной и 100 мужчинами, или остров с 100 женщинами и 1 мужчиной?

Похоже, что звание «сексист года», которое я раньше держала в уме за Стиллавиным, можно смело передавать блогеру Арсену Маркаряну.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Многие не на острове, без жилья и работы, не замужем, а все таки размножаются. Сколько шоу по ТВ - &quot;я беременна, что делать ? &quot; В статье речь об умных женщинах, которые сначала подушку безопасности готовят. И много вы видели умных ???? Бабы рожают и в Африке по десятку, не имея даже воды. И на зоне, и в шалаше. На практике чем беднее, тем больше нарожают. Вот так то...
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10 час.
Игорь Кинжалов
Рассуждения автора дебильные и тупые... Так нельзя оценивать загадки, это не реальность...
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10 час.
Н
НС
Так  для неё это обычное дело - глупости писать.
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1 час.

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