Владимир Путин назвал участников СВО «мои ребята»

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. В ходе встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом президент России Владимир Путин тепло отозвался об участниках СВО и поблагодарил главу региона за их поддержку.
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