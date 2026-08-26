Красота без доказательств: как индустрия продает процедуры-пустышки

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Приемы рекламной манипуляции Процедуры с подтвержденной эффективностью Процедуры с противоречивой или слабой доказательной базой Как не ошибиться с выбором процедуры Рост рынка эстетической косметологии сопровождается распространением процедур, чья эффективность не подтверждена качественными клиническими исследованиями.