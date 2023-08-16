Россиян предупреждают: "Слабый рубль - отток мигрантов". Гости РФ засобирались домой

Маргарита Гринберг

Наконец -то дышать станет легче, как жен все годы СССР жили без них и справлялись со всеми делами, да они так работают, что лучше бы не работали, сидят весь день на лавочках, в телефоне. Надо на работу пригласить студентов они с удовольствием будут работать, даже за не большие деньги. Неужели и правда уедут, даже не верится.....