Там где у меня повод для оптимизма, у некоторых российских чиновников паника. - В отъезде части трудовых мигрантов из Средней Азии я вижу благо, они коллапс для экономики нашей Державы.
Россиян предупреждают: "Слабый рубль - отток мигрантов". Гости РФ засобирались домой
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dedsidor Сидоров
давайте сделаем долляр по 400 руб. для ускорения оттока хотя бы до Нового Года..
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9 час.
Маргарита Гринберг
Наконец -то дышать станет легче, как жен все годы СССР жили без них и справлялись со всеми делами, да они так работают, что лучше бы не работали, сидят весь день на лавочках, в телефоне. Надо на работу пригласить студентов они с удовольствием будут работать, даже за не большие деньги. Неужели и правда уедут, даже не верится.....
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
И снова все по- русски! Оказывается, для того, чтобы избавиться от мигрантов, надо сделать хуже русским!
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7 час.
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