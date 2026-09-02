«Двуличные и лицемерные»: украинские туристы поразили «страданиями» в Египте – требуют «компенсации ущерба» за соседство с русскими

Телеканал "78" В СМИ обратили внимание на «приступы» то ли «хитрости», то ли особой «свидомости» отдыхающих из Киева, которые просятся к европейцам, а их не берут и «оскорбляют» - отправляют в одни группы к другим русскоязычным.