Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 214 подписчиков

«Двуличные и лицемерные»: украинские туристы поразили «страданиями» в Египте – требуют «компенсации ущерба» за соседство с русскими

«Двуличные и лицемерные»: украинские туристы поразили «страданиями» в Египте – требуют «компенсации ущерба» за соседство с русскими

Телеканал "78" В СМИ обратили внимание на «приступы» то ли «хитрости», то ли особой «свидомости» отдыхающих из Киева, которые просятся к европейцам, а их не берут и «оскорбляют» - отправляют в одни группы к другим русскоязычным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым