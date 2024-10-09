От лошади не убежать: парк «Кузьминки» охраняют полицейские-кавалеристы

В Москве работает 1-й специальный полк полиции, который насчитывает 200 голов конского состава. Конная полиция несёт службу в зонах отдыха и обеспечивает порядок в парках столицы, в том числе — в Кузьминках.
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