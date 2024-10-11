Что посмотреть? В прокат выходит мультфильм «Пушистое превращение»

Уже сегодня, 10 октября, в прокат выходит приключенческая анимация «Пушистое превращение». Это невероятная история о трех подростках и их сказочных друзьях, которые отправляются в увлекательное приключение, чтобы спасти свой волшебный мир.
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