Пименов: Головин может позволить себе диктовать условия как «Монако», так и «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов отреагировал на информацию, что «Спартак» сделал предложение «Монако» по полузащитнику Александру Головину.
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