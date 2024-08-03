Определились правила прохода на форум «Армия-2024»

Вход на форум будет проходить строго по бейджам и паспортам.фото: vk.com/armyforum--> Вход на территорию парка «Патриот», где проводится Международный военно-технический форум «Армия-2024», будет проходить строго по бейджам и паспортам, сообщают организаторы.