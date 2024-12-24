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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ВЫДВОРИТЬ ИЗ РОССИИ ВСЕ МИГРАНТСКИЕ СЕМЬИ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ДРАКЕ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ НИ РОДИТЕЛЕЙ  ..."Русские своих не...
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"Русские своих не бросают": Родители вышли на сход после избиения трёх детей толпой из 40 человек старшеклассников из семей мигрантов

"Русские своих не бросают": Родители вышли на сход после избиения трёх детей толпой из 40 человек старшеклассников из семей мигрантов

Вдумчивый сибиряк Фото: Яндекс карты Инцидент в московской школе №1788 набирает обороты, превращаясь в громкий скандал.

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Комментарии
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Татьяна Мироненко
Отправить всю семью на родину
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2 час.
Кошмар
Директора школы уже можно сажать, за сокрытие преступления.
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1 час.
Людмила Лиханова
ВЫДВОРИТЬ ИЗ РОССИИ ВСЕ МИГРАНТСКИЕ СЕМЬИ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ДРАКЕ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ НИ РОДИТЕЛЕЙ  НИ ИХ ДЕТЕЙ. НАВСЕГДА !!! А ДЛЯ НАЧАЛА ВОЗБУДИТЬ ДЕЛА ПО УК РФ. И ВООБЩЕ, ПОРА ВСЕХ МИГРАНТОВ ЭКСТРЕННО ВЫДВОРИТЬ И ПРИГЛАШАТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСЛЕ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ ПРОВЕРКИ И БЕЗ СЕМЬИ. НАСТОЧЕРТЕЛИ ЭТИ БОРОДАТЫЕ НАГЛЫЕ ФИЗИОНОМИИ. И ПУСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В Т.Ч. И УГОЛОВНУЮ  НЕСУТ ИХ РАБОТАДАТЕЛИ.
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1 час.

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