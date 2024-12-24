"Русские своих не бросают": Родители вышли на сход после избиения трёх детей толпой из 40 человек старшеклассников из семей мигрантов

Людмила Лиханова

ВЫДВОРИТЬ ИЗ РОССИИ ВСЕ МИГРАНТСКИЕ СЕМЬИ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОЙ ДРАКЕ БЕЗ ПРАВА ВОЗВРАЩЕНИЯ НИ РОДИТЕЛЕЙ НИ ИХ ДЕТЕЙ. НАВСЕГДА !!! А ДЛЯ НАЧАЛА ВОЗБУДИТЬ ДЕЛА ПО УК РФ. И ВООБЩЕ, ПОРА ВСЕХ МИГРАНТОВ ЭКСТРЕННО ВЫДВОРИТЬ И ПРИГЛАШАТЬ ТОЛЬКО НУЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСЛЕ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ ПРОВЕРКИ И БЕЗ СЕМЬИ. НАСТОЧЕРТЕЛИ ЭТИ БОРОДАТЫЕ НАГЛЫЕ ФИЗИОНОМИИ. И ПУСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В Т.Ч. И УГОЛОВНУЮ НЕСУТ ИХ РАБОТАДАТЕЛИ.