Новая статья: Обзор материнской платы MSI Z890 GAMING PLUS WIFI: флагманский чипсет — низкая цена в классе

На момент написания статьи в российских магазинах компьютерной техники продавалось больше 30 моделей материнских плат, оснащенных чипсетом Z890, — топовым набором системной логики для массовой платформы Intel LGA1851.
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