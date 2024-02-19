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Педагог из Татарстана выступила на выставке-форуме «Россия»

Педагог из Татарстана выступила на выставке-форуме «Россия»

Преподаватель географии и биологии из Казанской гимназии №52, а также посол Всероссийского Форума классных руководителей, Эльнара Гусейнова, провела мастер-класс под названием «Воспитание коллектива через понимание природы и искусства» на выставке-форуме «Россия», которая состоялась в преддверии Дня образования.

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