Педагог из Татарстана выступила на выставке-форуме «Россия»

Преподаватель географии и биологии из Казанской гимназии №52, а также посол Всероссийского Форума классных руководителей, Эльнара Гусейнова, провела мастер-класс под названием «Воспитание коллектива через понимание природы и искусства» на выставке-форуме «Россия», которая состоялась в преддверии Дня образования.